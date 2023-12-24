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Beşiktaş, Hatayspor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Beşiktaş, son maçta Alanyaspor'a yenilerek hayal kırıklığı yarattı. Serdar Topraktepe, takımın başında sahaya çıkacak. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden bazı oyuncuların durumu maç günü değerlendirilecek. 5 Beşiktaşlı futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş, Hatayspor maçına hazırlanıyor
24.12.2023 - 12:26,
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya gelecek.

Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, ligde son maçında Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ın başında Serdar Topraktepe olacak

Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.

Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalışan siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe kulübede görev yapan 4. teknik adam olacak.

Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın oynayıp oynamayacağına maç günü yapılacak değerlendirmeden sonra karar verilecek.

Beş oyuncu ceza sınırında

Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftada Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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