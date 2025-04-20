Beşiktaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 25 Nisan Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çalıştı. Top kapma, pas çalışması ve minyatür kale maçla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale karşılaşmaların ardından yapılan koşularla sona erdi.

Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 22 Nisan Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.