Beşiktaş, Hentbol Süper Lig'de deplasmanda Spor Toto'yu 36-27 mağlup etti
Hentbol Erkekler Süper Lig 2. haftasında Beşiktaş, Ankara'daki karşılaşmada Spor Toto'yu 36-27 yendi. İlk yarıyı 16-14 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci devrede farkı açarak galibiyete ulaştı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Spor Toto'yu 36-27 mağlup etti.
Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 16-14 önde tamamladı.
İkinci devrede de iyi oyununu sürdüren konuk ekip, farkı açarak mücadeleyi 36-27 kazandı.
Kaynak: AA
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