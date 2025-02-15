Beşiktaş Hentbol Takımı Avrupa'da

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Norveç'in Runar Sandefjord takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sandefjord kentindeki Runarhallen'de oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
Müsabakayı Estonya Hentbol Federasyonu'ndan Edvin Hargin ve Erik Makejev hakem ikilisi yönetecek.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Şubat Pazar günü İstanbul'da Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.
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