Beşiktaş Hentbol Takımı Süper Kupa'yı Kazandı - Son Dakika
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Beşiktaş Hentbol Takımı Süper Kupa'yı Kazandı

Beşiktaş Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Spor Toto'yu 39-32 yenerek kupanın sahibi oldu. Maç, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

26.08.2024 21:46
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Salon: THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu

Hakemler: Murat Çelik, Cengiz Ömer

Beşiktaş: Asanin, Enis Harun Hacıoğlu 6, Alperen Arabacı 2, İbrahim Ezzeldin 3, Enis Yatkın, Tilte 2, Martinez 1, Baran Nalbatoğlu 2, Eyüp Arda Yıldız 1, Castro Pena 4, Boada 1, Şevket Yağmuroğlu 5, Cvetko 7, Alper Aydın, Sorhaindo 2, Oğulcan Güney 3

Spor Toto: Coşkun Göktepe, Alp Eren Pektaş 1, Sarp Seymen 3, Kemal Özdemir, Buğra Olgun, İbrahim Üçdağ 2, Durmuş Ali Tınkır 4, Mehmet Demirezen 4, Enes Gümüşok 4, Emre Keskin, Halil İbrahim Öztürk 7, Eray Karakoç 5, Ahmet Furkan Civan, Çetin Çelik 1, Mevlüt Kaan Günay, Bayram Kasırga 1

Devre: 20-11

Diskalifiye: Alp Eren Pektaş (Spor Toto)

İki dakika cezası alanlar: Sarp Seymen, Mehmet Demirezen (Spor Toto), Alperen Arabacı, İbrahim Ezzeldin, Boada, Cvetko, Martinez, Alper Aydın (Beşiktaş)

Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Spor Toto'yu 39-32 yenen Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maç, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar için bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beşiktaş Hentbol Takımı Süper Kupa'yı Kazandı - Son Dakika
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