Beşiktaş, Hentbol Türkiye Kupası'nda Şampiyon - Son Dakika
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Beşiktaş, Hentbol Türkiye Kupası'nda Şampiyon

Beşiktaş, Hentbol Türkiye Kupası\'nda Şampiyon

İzmir'de düzenlenen HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Beykoz Belediyesi'ni 34-23 mağlup ederek şampiyon oldu. Finalde en değerli oyuncu Beşiktaş'ın Tobias Cvetko seçildi.

03.05.2025 22:01  Güncelleme: 22:03
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İzmir'de gerçekleştirilen HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş oldu.

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası final müsabakası İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda oynandı. TRTSpor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanan maça iyi başlayan Beşiktaş ilk yarıyı 19-10 önde kapattı.

Siyah-beyazlılar, maçı da 34-23 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, THF Başkanı Mesut Çebi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Ali Sosanoğlu, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Solmaz, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, THF Başkan Vekili Kenan Gökmen, THF Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Taşdemir, Gamze Çelik, HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay protokol tribününden takip etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreni ile takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Finalin en değerli oyuncusu seçilen Beşiktaş'ın sol oyun kurucusu Tobias Cvetko'ya plaketini İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici takdim etti. HDI Sigorta Özel Kaleci ödülünü ise Beşiktaş kalecisi Enis Yatkın aldı. Enis'e plaketini HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay takdim etti.

Şampiyon Beşiktaş şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, THF Başkanı Mesut Çebi ve HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay'ın elinden aldı.

Türkiye kupası ikincisi olan Beykoz Belediyesi'ne ise plaket ve madalyalarını THF Başkan Vekili Kenan Gökmen ve THF Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Taşdemir verdi.

Final müsabakasında görev alan hakem ve gözlemcilere ise plaketlerini MHGK Başkanı Faruk Akman verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Hentbol Türkiye Kupası'nda Şampiyon - Son Dakika

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