Beşiktaş hentbolda 36-36 berabere kaldı, maç sağlık ekibi gecikmesiyle tatil edildi

Beşiktaş hentbolda 36-36 berabere kaldı, maç sağlık ekibi gecikmesiyle tatil edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Güneysuspor-Beykoz Belediyespor 29-30, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş 36-36 berabere bitti. Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçı ise 112 Acil Sağlık ekibinin salona geç gelmesi nedeniyle tatil edildi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında 2 maç oynanırken, bir maç ise tatil edildi.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Güneysuspor-Beykoz Belediyespor: 29-30
Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş: 36-36
Öte yandan Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Mihalıççık Belediyespor ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor arasında bugün oynanması planlanan karşılaşma, 112 Acil Sağlık ekibinin salona geç gelmesi nedeniyle tatil edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?