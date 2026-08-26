Beşiktaş Hentbolda Şampiyon - Son Dakika
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Beşiktaş Hentbolda Şampiyon

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Beşiktaş, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenerek kazandı.

Salon: Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol

Hakemler: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz

Beşiktaş: Enis Harun Hacıoğlu 2, Batu Karabıçak 1, Erwin Jan Feuchtmann Perez 5, Sadık Emre Herseklioğlu 3, Alperen Arabacı 1, Enis Yatkın, Atahan Akçam, Bogdan Radivojevic 11, Uros Pavlovic 3, Baran Nalbantoğlu, Egehan Gül 4, Eyüp Arda Yıldız 4, Ismael El Korchi Fernandez 4, Alper Dinç, Miguel Espinha Ferreira, Danyel Kaya

Nilüfer Belediyespor: Kenan Önel, Okan Çakmak, Onur Ersin 3, Reza Yadegari Dehkordi 6, Mohamed Aziz Aidi 3, Mehmet Furkan Polater 2, Arda Mutlu, Tolga Özbahar 1, Sezi Sözer, Charalampos Dompris 7, Dean Sesic 5, Barış Buğday 3, Mehmet Emre, Emre Engin 1, Ömür Pehlivan 1, Hüseyin Bereket

Devre: 19-17

İki dakika cezası alanlar: Baran Nalbantoğlu, Eyüp Arda Yıldız, Egehan Gül (Beşiktaş), Tolga Özbahar, Emre Engin (Nilüfer Belediyespor)

Hentbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini, Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı.

Maçı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Ankara Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi de izledi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Hentbolda Şampiyon - Son Dakika

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