Beşiktaş, Hradec Kralove ile Deplasmanda

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Çekya temsilcisi Hradec Kralove karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın TSİ 20.00'de Çekya ekibi Hradec Kralove'ye konuk olacak. Kartal, Hradec Kralove müsabakasıyla birlikte Avrupa kupalarında da 261. randevusuna çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 260 mücadelede 99 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 351 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.

Avrupa'da deplasmanda 131. maç

Beşiktaş, Hradec Kralove ile yapacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmanda 131. karşılaşmasını oynayacak. Avrupa kupalarında, dış sahada bugüne dek 130 müsabaka oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerin 34'ünden galip geldi, 24'ünde berabere kaldı ve 72 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda rakip fileleri 150 kez havalandırırken, kalesinde 245 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde 136. müsabaka

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 135 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 59 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 135 karşılaşmada 212 kez gol sevinci yaşarken, 180 gol yedi.

Orkun Kökçü'den 2 maçta 2 gol

Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçlarını Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'a karşı oynadı. Siyah-beyazlılar, rakibini sahasında 1-0, Danimarka'da da 2-0'lık skorlarla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Kartal'ın attığı bu 3 golün 2'sinde ise Orkun Kökçü imzası bulunuyor.

Orkun, Dolmabahçe'deki karşılaşmanın 26. dakikasında ceza sahası dışından attığı şık golle turun kapısını aralarken, rövanşta ise 76. dakikada penaltıdan kaydettiği golle mücadelenin skorunu tayin etti.

Beşiktaş'ın diğer golü de deplasmandaki maçın 70. dakikasında Milot Rashica'dan geldi.

Çekya takımlarıyla 7. mücadele

Kara Kartal, bugüne kadar Çekya takımlarıyla 6 kez karşı karşıya geldi. İlk kez 2002-2003 sezonunda bir Çek takımıyla rakip olan siyah-beyazlılar, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda, Slavia Prag ile son 16 turunda mücadele etti. Sahasındaki müsabakayı 4-2 kazanan Beşiktaş, deplasmanda 1-0 kaybetti.

2003-2004 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Sparta Prag ile eşleşen Kartal, İstanbul'da 1-0 galip gelirken, Prag'daki karşılaşmada 2-1 mağlup oldu.

2010-2011 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi elemeleri 2. turda Viktoria Plzen'le karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de 3-0'la güle taraf olduğu maçın rövanşında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Trossard kadroda yok

Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesinde yeni transfer Leandro Trossard, UEFA'ya bildirilen listede yer almıyor. Dünya Kupası sebebiyle izinli olan ve 3 Ağustos Pazartesi günü antrenmanlara başlayan Belçikalı futbolcu, fiziksel olarak tam hazır olmaması sebebiyle Çekya temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

Horatiu Fenic düdük çalacak

Hradec Kralove ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Horatiu Fenic yönetecek. Fenic'in yardımcılıklarını Alexandru Cerei ve Alexandru Mihai Voda yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florin Andrei olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Ovidiu Hategan, AVAR'da da Iulian Dima yer alacak.

Beşiktaş'ın UEFA listesi

Siyah-beyazlıların, Hradec Kralove ile oynayacağı maçlar için UEFA'ya bildirdiği liste şöyle:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav erny, İlhan Fakılı, Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy."