Beşiktaş'ı ayağa kaldıran kırmızı kart pozisyonu - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ı ayağa kaldıran kırmızı kart pozisyonu

Beşiktaş\'ı ayağa kaldıran kırmızı kart pozisyonu

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının başında Rafa Silva'nın Sadık Çiftpınar'ın müdahalesiyle tehlikeli bölgede yerde kalması sonrasında faul ve kırmızı kart bekledi ama hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.

02.11.2024 19:35
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11 . haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadelenin başında yaşanan bir pozisyon, ilk yarıya damga vurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN KIRMIZI KART İTİRAZI

Beşiktaş'ta Rafa Silva, mücadelenin 7. dakikasında tehlikeli bölgede yerde kaldı. Siyah-beyazlılar, bu pozisyonun ardından Kasımpaşalı Sadık Çiftpınar'ın Portekizli futbolcuya yaptığı müdahale sonrası bariz gol şansından dolayı faul ve kırmızı kart bekledi. Yoğun itirazlar hakem Zorbay Küçük'ün kararını değiştirmedi ve oyun devam etti.

İşte o pozisyon;

Beşiktaş'ı ayağa kaldıran kırmızı kart pozisyonu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Beşiktaş'ı ayağa kaldıran kırmızı kart pozisyonu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Sadık Çiftpınar, Zorbay Küçük, Rafa Silva, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ı ayağa kaldıran kırmızı kart pozisyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Talat Yelbuz:
    MAC 2 DAKİKA UZUYOR AMA 3.5 DAKİKA DA GOL OLUYOR YINE HAKEM KUCAĞINDA 8TAŞ ŞEREFLİ 40 21 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    ferhat geç kalma yorum yaz AY TARAĞI 35 12 Yanıtla
  • Tazmanya:
    TALAT Muci gecurdu sana 5s cocugu 13 5 Yanıtla
  • res:
    Ksmpş koyar ikinci yarı çocuğu 6 10 Yanıtla
  • Burak Öztürk:
    Ferhat eserin an a sı nı s iqimmmm 7 7 Yanıtla
  • Ankara null:
    rezil bjk 6 6 Yanıtla
  • Alparslan:
    neresi kırımızı kart aq her b.... zıplıyor millet rafayandokunacakti vazgeçti sadık o da saldı kendini kirmiziymis yaprakkkk 5 4 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Hiç Birşey Yok 4 3 Yanıtla
  • tufan Şenoğlu:
    3.0 biter 3.0.dan 3.3 yapacak kadar ezik saray değiliz 1 6 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    utanma da yok yani. 4 3 Yanıtla
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