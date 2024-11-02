Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11 . haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadelenin başında yaşanan bir pozisyon, ilk yarıya damga vurdu.
Beşiktaş'ta Rafa Silva, mücadelenin 7. dakikasında tehlikeli bölgede yerde kaldı. Siyah-beyazlılar, bu pozisyonun ardından Kasımpaşalı Sadık Çiftpınar'ın Portekizli futbolcuya yaptığı müdahale sonrası bariz gol şansından dolayı faul ve kırmızı kart bekledi. Yoğun itirazlar hakem Zorbay Küçük'ün kararını değiştirmedi ve oyun devam etti.
İşte o pozisyon;
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ı ayağa kaldıran kırmızı kart pozisyonu - Son Dakika
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