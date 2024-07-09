Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine - Son Dakika
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Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine

Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine

İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy için yeniden devrede. Daha önce yaptığı 15 milyon euroluk teklifi kabul görmeyen İngiliz ekibi, bu kez siyah-beyazlıların kapısını 20 milyon euro ile çalacak. Beşiktaş da bu teklife sıcak bakıyor.

09.07.2024 15:33
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Birçok Avrupa kulübünün radarında olan Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

FULHAM, YENİ TEKLİF YAPACAK

Daha önce Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a,15 milyon euro bonservis bedeli önerisinde bulunan ve teklifine karşılık bulamayan Premier Lig ekibi Fulham, yeni bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalacak.

MASADAKİ RAKAM 20 MİLYON EURO

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre; Futbol, Beşiktaşlı yetkililerle temasa geçti. İngiliz ekibi, Semih için Beşiktaş'a 20 milyon euro resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ SICAK BAKIYOR

Daha önce Fulham'dan gelen 15 milyon euroluk teklife olumsuz yanıt veren Beşiktaş ise milli futbolcu için yapılması beklenen 20 milyon euroluk teklife sıcak bakıyor.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş ile olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatan Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlarda 24'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 35 maça çıktı. 18 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren Semih, çeyrek finaldeki Hollanda maçının 89. dakikasında oyuna girerek sadece 1 maç süre alabildi.

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Son Dakika Spor Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sabri İnce: Dünya devi (Fulham) Semih'in gideceği takım Beşiktaş dan büyük olmalı ki " Dev " diyebilelim. 19 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: fulham dünya devi neremle gülsem 14 2 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu: Herkes oynatacak şu adamı, bir montella oynatmadı 9 3 Yanıtla
  • Cengiz Özatlı: nerede bu dünya devi 8 1 Yanıtla
  • Turkoğlu null: 20 Milyon ;) Amma uçuyoruz Ülkecek 3 2 Yanıtla
  • ferhat eser: Dünya devi fulham ne ya 0 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Fulham olsa olsa mahalle devi olur :)) 0 0 Yanıtla
  • Alper Bakan: dünya devi!!!???????? bunlar Avrupadaki her takımı neden dev olarak görüyor. 0 0 Yanıtla

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