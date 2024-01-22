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Beşiktaş ve Adana Demirspor Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya - Son Dakika
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Beşiktaş ve Adana Demirspor Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 22. haftasında 40. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 39 maçın 18'ini Beşiktaş, 9'unu Adana Demirspor kazandı. Beşiktaş'ın ligdeki en farklı galibiyeti ise Adana Demirspor'a karşı 10-0 oldu. Son 13 maçta ise Beşiktaş sadece bir kez mağlup oldu.

Beşiktaş ve Adana Demirspor Süper Lig\'de 40. kez karşı karşıya
22.01.2024 - 10:53,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Adana Demirspor, bu kulvarda 40. kez rakip olacak.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1960-1961 sezonunda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig'de oynanan 39 müsabakanın 18'ini siyah-beyazlı takım, 9'unu Adana temsilcisi kazandı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 62 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 37 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın ligdeki en farklı galibiyeti Adana Demirspor'a karşı

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında elde etti.

1989-1990 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada tarihi bir galibiyete imza attı ve Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etti.

Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıların gollerini taraftarların adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

Rakibine ligdeki son 13 maçta bir kez yenildi

Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 13 müsabakada sahadan sadece bir kez mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beşiktaş ve Adana Demirspor Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya - Son Dakika
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