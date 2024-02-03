Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig\'de 138. kez karşı karşıya

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Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın yapacakları maçla 138. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 51 yıllık rekabette geride kalan 137 resmi müsabakanın 54'ünü Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 187 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 156 gol kaydetti.

Ligde 102. randevu

İki ekip, Süper Lig'de yarın 102. kez rakip olacak.

Geride kalan 101 müsabakada iki takımın da 37'şer galibiyeti bulunurken, 27 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 118 golle karşılık verdi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı ligdeki son 6 maçta galibiyeti yok

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile ligde oynadığı son 6 müsabakada kazanamadı.

Bordo-mavili takımı son olarak 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, rakibiyle daha sonra yaptığı 6 mücadelede 3 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 3 karşılaşmada eşitlikle sona erdi.

Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, bordo-mavili ekibi 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 mağlup etti.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini, 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

İki takım, İstanbul'da resmi ve özel maçlarda 67 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 107, Trabzonspor ise 55 gol attı.

Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

Geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle sona ermişti.

İstanbul'daki lig maçları

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.

Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 49 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 15 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların 77 golüne karşılık, bordo-mavililer 45 gol attı.

Trabzonspor, deplasmanda son 19 maçta 4 kez yenildi

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 19 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.