Beşiktaş ile yollarını ayıran Alex Teixeira, altyapısından yetiştiği takımla anlaşma sağladı - Son Dakika
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Beşiktaş ile yollarını ayıran Alex Teixeira, altyapısından yetiştiği takımla anlaşma sağladı

14.07.2022 09:20

Beşiktaş formasıyla 4 gol ve asist yapan Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, altyapısından yetiştiği Brezilya Serie B takımı Vasco da Gama ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta beklentilerin epey altında kalan Alex Teixeira yuvasına döndü. Ligde 17. hafta sonunda ikinci sırada bulunan Vasco da Gama'nın, Teixeira ile imzaladığı sözleşmenin sezon sonuna kadar geçerli olacağı ve tecrübeli futbolcunun 7 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 4 GOL KAYDETTİ

Çin ligi ekiplerinden Jiangsu FC'den Beşiktaş'a transfer olan Alex, siyah beyazlı ekipte forma giydiği 31 maçta 4 gol 1 asist ile oynadı.

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Alex Teixeira, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş ile yollarını ayıran Alex Teixeira, altyapısından yetiştiği takımla anlaşma sağladı - Son Dakika
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