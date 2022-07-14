Beşiktaş ile yollarını ayıran Alex Teixeira, altyapısından yetiştiği takımla anlaşma sağladı

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Beşiktaş'ta beklentilerin epey altında kalan Alex Teixeira yuvasına döndü. Ligde 17. hafta sonunda ikinci sırada bulunan Vasco da Gama'nın, Teixeira ile imzaladığı sözleşmenin sezon sonuna kadar geçerli olacağı ve tecrübeli futbolcunun 7 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 4 GOL KAYDETTİ

Çin ligi ekiplerinden Jiangsu FC'den Beşiktaş'a transfer olan Alex, siyah beyazlı ekipte forma giydiği 31 maçta 4 gol 1 asist ile oynadı.