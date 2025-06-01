- Trendyol Süper Lig: Bodrum FK: 0 - Beşiktaş: 3 (İlk yarı)
MUĞLA - Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Bodrum FK sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Muçi'nin ortasında seken topla buluşan Mustafa Hekimoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
27. dakikada Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta Paulista'nın kafayla arka direğe çevirdiği topu Gedson Fernandes kafayla filelere gönderdi. 0-2
45+1. dakikada Masuaku'nun soldan ceza sahasına ortasında Mustafa Hekimoğlu'nun şutunda top direğe de çarparak ağlarla buluştu. 0-3
Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Sıraç Akpınar
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel, Herelle, Ajeti, Cenk Şen, Fredy, Ahmet Aslan, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puca
Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Tunahan Akpınar, Celustka, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Bilal Güven, Enes Öğrüce
Teknik Direktör: Jose Morais
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Goller: Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş dk. 12 ve 45+1), Gedson Fernandes (Beşiktaş dk. 27)
Sarı kart: Ajeti (Bodrum FK)
Son Dakika › Spor › Beşiktaş İlk Yarıda Bodrum FK'yi 3-0 Geçti - Son Dakika
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