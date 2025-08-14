Beşiktaş İlk Yarısı 1-2 Geride Kaldı

Stat: Tüpraş

Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Ribeiro, Nelson Pereira (Portekiz)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Arroyo, Rafa Silva, Rashica, Abraham

St. Patrick's: Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Baggley, Kazeem, Leavy, Mulraney, Carty

Goller: Dk. 3 Carty (Penaltıdan), Dk. 34 McLaughlin (St. Patrick's), Dk. 43 Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki Beşiktaş-St. Patrick's müsabakasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada St. Patrick's, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Kazeem'in kale önüne yaptığı ortada top ceza sahasındaki Paulista'nın koluna çarptı. VAR uyarısının ardından pozisyonu kenarda inceleyen hakem Antonio Nobre, Paulista'nın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

3. dakikada penaltıyı kullanan Carty, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

34. dakikada St. Patrick's ikinci golü buldu. Baggley'in orta alandan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazından Carty, topu kale önüne çevirdi. Kafalardan seken topu altıpas gerisinde önünde bulan McLaughlin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

43. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rashica'nın ceza sahası sol çaprazında son çizgiden kale önüne çevirdiği top Abraham'dan sekerek Demir Ege Tıknaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun, altıpas çizgisi üzerinde rakibine rağmen dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak filelere gitti: 1-2.

St. Patrick's, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.