Beşiktaş İlk Yarıyı Önde Tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Beşiktaş, Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Golü Emirhan Topçu attı.

08.02.2025 20:16
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Sonko, Poungouras, Ziya Erdal (Dk. 38 Turgunboev), Tolga Ciğerci (Dk. 38 Bieganski), Charisis, Moutoussamy, Efkan Bekiroğlu, Simic, Manaj

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Fernandes, Mario, Rashica, Muçi, Immobile

Gol: Dk. 43 Emirhan Topçu (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 1-0 üstün tamamladı.

9. dakikada Charisis'in sol kanattan ortasında Simic, kaleci Mert Günok'la karşı karşıya kaldı. Simic topa vurmak isterken Masuaku topu kaleci Mert Günok'a kazandırdı.

11. dakikada sol kanattan Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda, Sonko'dan seken topu önünde bulan Fernandes'in sert şutu kale direğinin yanından auta gitti.

13. dakikada Simic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Moutoussamy sert vurdu. Kaleci Mert Günok son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada Masuaku'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Chamberlain'nin sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.

43. dakikada Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun sol kanattan yaptığı ortada Emirhan Topçu'nun kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gitti. 0-1

45+4. dakikada Muçi'nin pasında topla buluşan Fernandes'in sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş İlk Yarıyı Önde Tamamladı - Son Dakika

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