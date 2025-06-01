Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Bodrum FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 4-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 45+1'nci dakikada Mustafa Hekimoğlu, 27. dakikada Gedson Fernandes ve 71. dakikada penaltıdan Joao Mario kaydetti.

BEŞİKTAŞ LİGİ DÖRDÜNCÜ SIRADA BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 62 yapan Beşiktaş, Samsunspor'un Kayserispor karşısında uzatma anlarında galip gelmesiyle birlikte ligi dördüncü sırada noktaladı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Bodrum FK ise 37 puanda kalarak ligi 16. sırada bitirdi.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA YOLU

UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlılar, bu turda ilk maçına 24 Temmuz'da çıkacak.

MUSTAFA VE GEDSON'DAN SÜPER LİG'DE BİR İLK

Beşiktaş'ta golleri atan Mustafa Hekimoğlu ve Gedson Fernandes, Süper Lig'de bir ilki yaşadılar. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Süper Lig'deki ilk gollerini Bodrum FK deplasmanında attı. Bodrum FK ağlarını kafayla havalandıran Gedson Fernandes ise Süper Lig'deki ilk kafa golünü atmayı başardı.