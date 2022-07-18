Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bu sezonki 6'ncı transferini tamamladı. Siyah-beyazlılar, yaklaşık 2 haftadır uğraştığı Emrecan Uzunhan transferi için İstanbulspor'la anlaştı ve genç oyuncuyu renklerine bağladı. Sol stoper oynayan Emrecan sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'a resmi imzayı atacak ve siyah beyazlıların 20 Temmuz'da başlayacak olan İspanya kampına katılacak. Emrecan'ın Beşiktaş'a 5 yıllık imza atması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın 6'ncı transferi Emrecan Uzunhan oldu - Son Dakika

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