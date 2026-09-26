Beşiktaş'ın ABD'li forveti Jeffries'in sol el bileğinde kırık tespit edildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ın ABD'li forveti Jeffries'in sol el bileğinde kırık tespit edildi

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti DaQuan Jeffries'in sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edildi. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Valencia Basket maçının ilk çeyreğinde sakatlanan oyuncunun tedavisine başlandı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti DaQuan Jeffries'in sol el bileğindeki bir kemikte kırık olduğu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Jeffries, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında dün İspanya temsilcisi Valencia Basket ile oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde sol el bileğinden sakatlandı. 29 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlığa rağmen takımına katkı sağlamak adına fedakarlık göstererek maça devam etti.

Müsabakanın ardından yapılan kontrollerde, DaQuan Jeffries'in sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Açıklamada, "DaQuan Jeffries'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriBeşiktaşValenciaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın ABD'li forveti Jeffries'in sol el bileğinde kırık tespit edildi - Son Dakika
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