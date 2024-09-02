Uduokhai: Rafa Silva ve Ciro Immobile ile oynamaktan keyif alıyorum - Son Dakika
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Spor

Uduokhai: Rafa Silva ve Ciro Immobile ile oynamaktan keyif alıyorum

Beşiktaş'ın Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Rafa Silva ve Ciro Immobile ile birlikte oynamaktan keyif aldığını söyledi. Uduokhai, takımının galibiyeti ve taraftarların desteğiyle ilgili olumlu görüşlerini paylaştı. Ayrıca, Gabriel Paulista ile olan uyumundan ve takımdaki diğer oyuncuların performansından da memnuniyetini dile getirdi.

02.09.2024 01:06
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Beşiktaş'ın Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Rafa Silva ve Ciro Immobile ile birlikte oynamaktan keyif aldığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarla ilk maçına çıkan Beşiktaş'ın Alman defansı Felix Uduokhai, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uduokhai, "Takımıma yardımcı oldum. Burada önemli olan 3 puandı. Milli araya kayıpsız giriyoruz ve lige iyi başladık" diye konuştu.

"Bu güç, bize öz güven verecektir"

Stadyumdaki atmosferle ilgili görüşlerini belirten savunma oyuncusu, "Atmosfer inanılmazdı. Bu maç benim ilk maçımdı. Taraftarlar, bize müthiş destek verdi. Bu güç, bize öz güven verecektir ve maçları kazanmamıza yardım edecektir" ifadelerini kullandı.

"Gabriel Paulista, benim işimi kolaylaştırıyor"

Savunmada Gabriel Paulista ile partner olmanın nasıl bir deneyim olduğuyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Alman futbolcu, "Gabriel Paulista, benim işimi kolaylaştırıyor. Çok iyi bir oyuncu. Kendisi çok tecrübeli ve üst düzey takımlarda oynadı. Bana alanları kapatma konusunda yardımcı oluyor. Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu da iyi oyuncu. Defansif anlamda iyi bir kadromuz var" şeklinde konuştu.

"Rafa Silva ve Immobile ile oynamaktan zevk alıyorum"

Takımda şimdiye kadar her şeyin iyi gittiğini söyleyen Uduokhai, "Çok fazla taktiksel detay konuşuyoruz. Bir savunmacı için toplu ve topsuz oyunda neler yapacağımızı konuştuk. Nerede durmamız gerektiğini de konuşuyoruz. Diğer antrenörlerimizle de iletişim halindeyiz. Rafa Silva ve Immobile ile oynamaktan zevk alıyorum. Onları geriden izlemek çok büyük bir zevk. Benim görevimde en iyi şekilde savunma yapmak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uduokhai: Rafa Silva ve Ciro Immobile ile oynamaktan keyif alıyorum - Son Dakika

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