Beşiktaşlı futbolculara tekme atan taraftarı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yendi. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı.

JOSEF DE SOUZA SALDIRGANI YAKALADI

Orta yuvarlakta bulunan Beşiktaşlı futbolculara doğru koşan ve uçan tekme atan taraftarın tekmesi Salih Uçan'a isabet etti. Josef De Souza ise takım arkadaşlarına tekme atan kişiyi yakalayarak olay yerinden uzaklaştırdı.

METE KALKAVAN KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ise Josef De Souza'ya taraftar ile münakaşa etmesinden dolayı kırmızı kart ile cezalandırdı.