Beşiktaşlı futbolculara tekme atan taraftarı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaşlı futbolculara tekme atan taraftarı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördü

05.09.2022 00:27

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği maçın bitiminde sahaya giren bir taraftar Beşiktaşlı futbolcular Salih Uçan ve Cenk Tosun'a uçan tekme attı. Saldırganı yakalayan Josef de Souza ise taraftar ile yaşadığı gerginlik sebebiyle Mete Kalkavan tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yendi. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı.

JOSEF DE SOUZA SALDIRGANI YAKALADI

Orta yuvarlakta bulunan Beşiktaşlı futbolculara doğru koşan ve uçan tekme atan taraftarın tekmesi Salih Uçan'a isabet etti. Josef De Souza ise takım arkadaşlarına tekme atan kişiyi yakalayarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Takım arkadaşlarına uçan tekme atan saldırganı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördü

METE KALKAVAN KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ise Josef De Souza'ya taraftar ile münakaşa etmesinden dolayı kırmızı kart ile cezalandırdı.

YORUMLAR
500
Ankara'da maç sonu sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı Ankara'da maç sonu sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi! Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi!

Josef de Souza, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolculara tekme atan taraftarı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördü - Son Dakika


Son Dakika
23:59 Ankara'da maç sonu sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı
23:49 Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi!
23:29 Gürcistan'da skandal olay! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a polis saldırdı
23:20 Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitim görüp İstanbul'da bombalı eylem planı yapan terörist yakalandı
22:50 A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk yenilgisini Gürcistan karşısında aldı
22:30 Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu!
22:16 İspanya'dan Almanya'ya giden özel uçak Baltık Denizi'ne düştü
22:04 Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç
21:59 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz?
21:38 Hatayspor-Adana Demir mücadelesinin son dakikaları heyecan doruktaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 00:37:35. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaşlı futbolculara tekme atan taraftarı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement