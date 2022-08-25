Dele Alli, İstanbul'da

Beşiktaş, İngiliz ekibi Everton'dan kiralık olarak anlaşmaya vardığı Dele Alli'yi İstanbul'a getirdi. Özel uçakla havalimanına gelen 26 yaşındaki yıldız oyuncuyu bir grup siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Alli daha sonra dinlenmek üzere havalimanından kalacağı otele doğru yola çıktı.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, İstanbul, Nijerya, Spor, Son Dakika

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