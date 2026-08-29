Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Fikstürü Açıklandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Fikstürü Açıklandı

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Marsilya, Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Beer Sheva, Leverkusen, Union SG ve Omonia oldu. 17 Eylül'de evinde Marsilya ile başlayacak. İlk 8 doğrudan son 16'ya kalır, 9-24 play-off oynar.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın lig aşaması fikstürü açıklandı.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 17 Eylül Perşembe günü evinde Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın ligdeki maç takvimi şöyle:

17 Eylül Perşembe: Beşiktaş-Olimpik Marsilya

15 Ekim Perşembe: Hoffenheim-Beşiktaş

22 Ekim Perşembe: Beşiktaş-Crystal Palace

5 Kasım Perşembe: Celtic-Beşiktaş

26 Kasım Perşembe: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva

10 Aralık Perşembe: Bayer Leverkusen-Beşiktaş

21 Ocak Perşembe: Beşiktaş-Union SG

28 Ocak Perşembe: Omonia-Beşiktaş

Turnuva formatı

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.

Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak.

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

Kaynak: AA

Marsilya, Beşiktaş, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Fikstürü Açıklandı - Son Dakika

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