Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve maçların tarihleri belli oldu.
Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da başlayacak Beşiktaş, yurt dışı kamp etabını 4- 18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleştirecek. Siyah-beyazlıların bu kampta oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve maçların tarihleri de açıklandı.
Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayacak siyah-beyazlıların programı şöyle:
10 Temmuz Perşembe
20.00 Beşiktaş - ST Pölten (NV Arena)
13 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş - FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba
19.30 Beşiktaş - Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe
19.30 Beşiktaş - FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın Avusturya Kampı Maç Takvimi Belli Oldu - Son Dakika
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