Beşiktaş'ın Borcu 12.2 Milyar Lira - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Borcu 12.2 Milyar Lira

Beşiktaş\'ın Borcu 12.2 Milyar Lira

Beşiktaş Kulübü, 2024 Genel Kurulu'nda borcunun 12 milyar 271 milyon lira olduğunu açıkladı.

27.10.2024 13:46
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Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.

ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 mayıs 2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 lira olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul ise siyah-beyazlı kulübün net borcunun 8 Milyar 429 milyon lira olduğunu belirterek, "Denetim kurulunun açıkladığı rakamlar doğru. Ben ibraya konu rakamların da enflasyon muhasebesine göre tutulmuş rakamlar olduğunun altını çizdim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Borcu 12.2 Milyar Lira - Son Dakika

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