Beşiktaş'ın Borcu 24 Milyar Lira

Beşiktaş Kulübü'nde 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Attila İlhan Salonu'nda düzenleniyor. Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi ve kulübün borcu açıklandı.

Şentürk, siyah-beyazlıların 30 Kasım 2025 itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira borcu olduğunu belirtti. - İSTANBUL