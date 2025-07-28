Beşiktaş\'ın eski yıldızı milyonlarca lira dolandırıldı

Süper Lig devi Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ömer Şişmanoğlu, milyonlarca lira dolandırıldığı iddiası ile menajeri hakkında suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre Şişmanoğlu, banka hesabında bulunan paranın bir kısmının izni dışında menajerine aktarıldığını öğrendi ve bu gelişme üzerine emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.

9.4 MİLYON LİRA DOLANDIRILDI İDDİASI

İki ayrı bankadaki döviz hesaplarından farklı zamanlarda yüksek meblağlarda para çekildiğini fark eden Ömer Şişmanoğlu, durumu emniyete bildirerek toplamda 9,4 milyon TL'nin bilgisi dışında menajerine aktarıldığını öne sürdü. Ömer Şişmanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu ve savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.