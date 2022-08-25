Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Muhteşem bir şey bu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Muhteşem bir şey bu

25.08.2022 22:37

Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı İngiliz futbolcu Dele Alli, siyah-beyazlı kulübe imza atmasının ardından açıklamalar yaptı. İlk kez İngiltere dışında forma giyeceğini söyleyen İngiliz futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse geldiğim andan itibaren harika duygular hissediyorum. Buradaki tutkuyu gezip gördüğüm her yerde hissedebiliyorum. Muhteşem bir şey bu." dedi.

Transferde bombayı patlatan Beşiktaş, Everton'dan dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli'yi renklerine bağladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi imza sonrası duygularını paylaştı.

"BENİM İÇİN YENİ BİR MEYDAN OKUMA OLACAK"

İngiliz futbolcu, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Beşiktaş'a transfer olmanın mutluğunu yaşadığını belirterek, "İlk kez İngiltere dışında futbol oynayacağım. Dürüst olmak gerekirse geldiğim andan itibaren harika duygular hissediyorum. Buradaki tutkuyu gezip gördüğüm her yerde hissedebiliyorum. Muhteşem bir şey bu. Bir an önce çalışmalara başlayacağım için çok heyecanlıyım. Benim için yeni bir meydan okuma olacak, bunun için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yeni transferi Dele Alli gördüklerine inanamadı: Muhteşem bir şey bu

"BU ZAMANA KADAR HEP OLUMLU İZLENİMLER ALDIM"

Dele Alli, transferinden önce hem İngiltere'de hem de Türkiye'de futbol oynamış isimlerle görüştüğünü anlatarak, "Teknik direktörümüz Valerien Ismael ile de görüştüm. Bu zamana kadar hep olumlu izlenimler aldım. Burada olmaktan mutluyum. Taraftarların, ben gelir gelmez göstermiş oldukları enerji de oldukça etkileyiciydi." ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı takımda 11 numaralı formayı giyeceğini vurgulayan Dele Alli, "Daha önce farklı numaralarla oynadım. Bakalım 11 numara neler getirecek. Aslında benim ilk tercihim 10, diğeri 20'ydi. Üçüncüsü de şu anki gibi 11." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yeni transferi Dele Alli gördüklerine inanamadı: Muhteşem bir şey bu

"UMARIM ONLARI MUTLU EDEBİLİRİM"

Kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür eden İngiliz futbolcu, "Onlara, bu desteğin karşılığını antrenmanlarda çok çalışıp sahada her dakika savaşarak vereceğim. Umarım onları mutlu edebilirim ve birlikte başarılara ulaşabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yeni transferi Dele Alli gördüklerine inanamadı: Muhteşem bir şey bu
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Kaynak: AA

Beşiktaş, England, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Muhteşem bir şey bu - Son Dakika

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