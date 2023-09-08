Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Genk'in radarında - Son Dakika

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Genk'in radarında

Son Güncelleme: 08.09.2023 10:44

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'a Genk talip oldu. Belçika ekibi ilerleyen günlerde siyah-beyazlıların kapısını güçlü bir teklifle çalabilir. 18 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile 5 maçta 91 dakika süre bulurken 1 gol atma başarısı gösterdi.

Konferans Ligi'nde forma şansı bulduğu 4 maçta 78 dakika şans bulan Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, 1 gol atma başarısı göstermişti. Genç yıldıza, Belçika ekibi Genk talip oldu.

SEMİH'İN GENK'E MALİYETİ FAZLA OLACAK

Voetbalnieuws'un haberine göre; Semih Kılıçsoy, Genk'in radarına girdi. Anak Belçika ekibinin transferi tamamlaması için yüklü bir miktar parayı gözden çıkarması gerekiyor.

91 DAKİKADA 1 GOL ATTI

Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 5 maçta 91 dakika süre bulundu. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan kanca

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Genk'in radarında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Genk'in radarında - Son Dakika
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