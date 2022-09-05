Cenk Tosun: "Belki adımı atmasam tekme Salih'e gelecekti" - Son Dakika
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Cenk Tosun: "Belki adımı atmasam tekme Salih'e gelecekti"

05.09.2022 01:40

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, karşılaşma sonrası bir taraftarın saldırıyla ilgili, "Belki adımı atmasam tekme Salih'e gelecek ve futbol hayatı bitecekti" dedi.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, karşılaşma sonrası bir taraftarın saldırıyla ilgili, "Belki adımı atmasam tekme Salih'e gelecek ve futbol hayatı bitecekti" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken, maç bitimi bir taraftar sahaya atlayarak siyah-beyazlı futbolculara saldırdı. Ardından güvenlik güçleri olaya müdahale ederek saldırganı sahadan çıkardı.

Maç sonu olayla ilgili basın açıklamasında bulunan Cenk Tosun, ciddi bir durumunun olmadığını belirterek, "Maçı geçtim, iyi oynarsın ya da kötü oynarsın. Bugün 3 puan ile ayrıldık, bizim için çok önemliydi. Maçtan sonra olanlar gerçekten kabul edilecek şeyler değil. O kadar polis mensubu, güvenliğin olduğu yerde taraftar nasıl bizim yakınımıza gelebiliyor. Allah'a şükür ciddi bir durumum yok. Pozisyonu sonradan izledik. Şans eseri yan tarafa bir adım atıyorum. Belki adımı atmasam tekme Salih'e gelecek ve futbol hayatı bitecek. Bu kadar kolay olmamalı. Biz ne kadar emek veriyoruz. Buralara gelebilmek için ailelerimizi görmüyoruz, emek veriyoruz. Bir tane kendini bilmeyen bir insan geliyor bize öyle muamele yapıyor" ifadelerine yer verdi.

"Bize vurup tekem atacaklar ben de izleyeceğim"

Josef de Souza'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun takımdaki oyuncuları korumaya yönelik olduğunu kaydeden Tosun, "Josef'in kırmızı kartı gerçekten hiç anlamadığım bir şey. İnsanlar gelecek, bize vurup tekem atacaklar ben de izleyeceğim. Nasıl olacak bu işler? Orada Josef sadece beni koruma amaçlı çocuğu alıp kenara çekti kırmızı kart yedi. Gelsinler bizim kafamıza, ağızımıza vursunlar biz de öyle duralım. Koruyunca da kırmızı kart yiyoruz. Kendini bilmez birisi yüzünden en iyi adamlarımızdan biri belki iki belki de üç hafta oynayamayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Erdoğan ile maçtan sonra görüşmediğini belirten Tosun, Erdoğan'ın kendisini mutlaka arayacağını söyledi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Cenk Tosun, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Tosun: 'Belki adımı atmasam tekme Salih'e gelecekti' - Son Dakika

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