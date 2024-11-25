Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi

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Yasa dışı bahis operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışına kaçan eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Beşiktaş'ın Göztepe'ye 4-2 yenildiği maçtan sonra resmen çıldırdı. Canlı yayında sinirden deliye dönen Karadeniz, sihay-beyazlı yönetimi sert eleştirip, istifaya davet etti.

25.11.2024 09:34
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Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen 23 kişiden biri olan ancak yurt dışına kaçtığı için gözaltı işlemi uygulanamayan eski futbolcu Batuhan Karadeniz yorumculuk yapmaya devam ediyor.

Son olarak dün akşam oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğünü koruyamayarak 4-2 mağlup ayrıldığı Göztepe maçını yorumlayan Karadeniz, yönetime sert söylemlerde bulundu.

Beşiktaş\'ın Göztepe\'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Samet Aldemir:
    kupon yapmıştır kupon yatınca sinirlenmiş bunda bişey yok 46 3 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Bu ülkede bazı şeyleri anlamakta güçlük çekiyorum Türk futboluna hiçbir katkı sağlamamış biri ekranlarda ona salla buna salla yaparak prim yaptırılmasına tahammül edemiyorum bir şeyi eleştirebilmek için eleştirdiğinden daha iyisini biliyor olman gerekir Allah aşkına Batuhan karadeniz türk futboluna ne katmış... cidden yazık 36 3 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Gelde birde yakından söyle uzaktan sesin duyulmuyor koçum 23 3 Yanıtla
  • Ateş:
    Batu efendi,Beşiktaş yüzünden kumarda kaç para kaybettinde artislik yapıyosun. 16 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Bunuda yorumcu yaptılar ya vallahi pes 15 1 Yanıtla
  • Himmet Aksoy:
    kimdi bu dlyrk 10 1 Yanıtla
  • YoH null:
    Maca 3 2 biter demistim 4 2 biti:) 7 0 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    boş adam bu adamı hâlâ konuşturuyorlar ya sesini kesemediler işi gücü goy goy. 6 1 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Batuhan Karadeniz gibi gereksiz insanları ekrana yorumcu olarak çıkaran TV yi kimse izlemesin futbolcu değildi gereksiz biriydi 4 1 Yanıtla
  • Halil Sahin:
    Haksız da sayılmaz söyledikleri yalan da degil 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi - Son Dakika
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