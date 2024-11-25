Beşiktaş\'ın Göztepe\'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi

sebahattin yıldırım:

Bu ülkede bazı şeyleri anlamakta güçlük çekiyorum Türk futboluna hiçbir katkı sağlamamış biri ekranlarda ona salla buna salla yaparak prim yaptırılmasına tahammül edemiyorum bir şeyi eleştirebilmek için eleştirdiğinden daha iyisini biliyor olman gerekir Allah aşkına Batuhan karadeniz türk futboluna ne katmış... cidden yazık