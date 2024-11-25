Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen 23 kişiden biri olan ancak yurt dışına kaçtığı için gözaltı işlemi uygulanamayan eski futbolcu Batuhan Karadeniz yorumculuk yapmaya devam ediyor.
Son olarak dün akşam oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğünü koruyamayarak 4-2 mağlup ayrıldığı Göztepe maçını yorumlayan Karadeniz, yönetime sert söylemlerde bulundu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi - Son Dakika
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