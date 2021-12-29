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Beşiktaş'ın ilk yarı istatistikleri - Son Dakika

Beşiktaş'ın ilk yarı istatistikleri

29.12.2021 10:32
Beşiktaş'ın ilk yarı istatistikleri

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 28 puanla 7. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta en istikrarlı futbolcu Josef de Souza olurken, altışar gol atan Michy Bastshuayi ve Cyle Larin siyah-beyazlı ekibin en skorer oyuncuları oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 28 puanla 7. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta en istikrarlı futbolcu Josef de Souza olurken, altışar gol atan Michy Bastshuayi ve Cyle Larin siyah-beyazlı ekibin en skorer oyuncuları oldu.

Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef ilk yarıdaki 17 maçta bin 530 dakika süreyle takımı adına en çok sahada kalan isim oldu. Valentin Rosier bin 432, Domagoj Vida bin 370, Ersin Destanoğlu bin 350 ve Rachid Ghezzal de bin 346 dakikayla istikrar yakalayan isimler olarak dikkati çekti.

Batshuayi ve Larin altışar gol attı

Ligin ilk devresindeki 19 maçta 30 gol atan siyah-beyazlı ekip bunların 12'sini Michy Batshuayi ve Cyle Larin ile buldu. Her iki oyuncu altışar kez fileleri havalandırdı. Bu sezon 14 maçta 356 dakika sahada kalan Güven Yalçın ise takımı adına 4 gole imza attı. İlk yarının istikrarlı ismi Josef ise 3 golle takımına katkı sağladı.

Rosier 2 kez kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ta Valentin Rosier bu sezon iki kez gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

Adana Demirspor maçının bitiminde ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalı duruma düşen Rosier, Göztepe karşılaşmasında da aynı durumu yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal ve Salih Uçan da kırmızı kart gören isimler oldu.

Beşiktaş'ta Josef, Welinton ile Ghezzal dörder sarı kart görürken, Vida, Larin ve Oğuzhan Özyakup ise üçer sarı kart gördü.

İstatistikler

Beşiktaş'ta futbolcuların ilk yarı istatistikleri şöyle:

FutbolcuMaçSüreSarı KKırmızı KGol
Josef171530403
Rosier161432120
Vida161370300
Ersin Destanoğlu161350200
Ghezzal171346402
Batshuayi151187206
Larin161111306
Rıdvan Yılmaz131049202
Miralem Pjanic12892200
Welinton11827400
Atiba13708001
Umut Meraş9559100
Kenan Karaman13531000
Oğuzhan Özyakup10490300
Alex Teixeira10486202
Can Bozdoğan10462101
Francisco Montero6454101
Salih Uçan9439110
Necip Uysal10438110
Mert Günok4360000
Güven Yalçın14356104
Fabrice NSakala4347100
Serdar Saatçı4337100
G.K. N'Koudou8325002
Gökhan Töre9219000
Mehmet Topal6101100

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Spor Toto Süper Lig, Josef de Souza, Cyle Larin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın ilk yarı istatistikleri - Son Dakika Spor


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