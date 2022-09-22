Beşiktaş'ın yeni transferi Redmond, Süper Lig ile Premier Lig'i kıyasladı: Türkiye'de kolay faul çalınıyor, oyun çok duruyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni transferi Redmond, Süper Lig ile Premier Lig'i kıyasladı: Türkiye'de kolay faul çalınıyor, oyun çok duruyor

22.09.2022 16:16
Beşiktaş'ın yeni transferi Redmond, Süper Lig ile Premier Lig'i kıyasladı: Türkiye'de kolay faul çalınıyor, oyun çok duruyor

Beşiktaş'ın Southampton'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Premier Lig ile Süper Lig arasında tempo farkı olduğunu vurguladı. 28 yaşındaki oyuncu, "İngiltere'de maçların nasıl geçtiğini anlamayabiliyorsunuz çünkü tempo çok hızlı. Süper Lig'de oyun temposunun daha ağır olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de bazen kolay fauller veriliyor. Bu da oyunun akışını zedeliyor." dedi.

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"STADIMIZDAKİ ATMOSFER İNGİLTERE'DEKİNE BENZER"

"Burası beklentilerimden çok daha iyi." diyen 28 yaşındaki futbolcu, "Tesis ortamı, sahalar, stadımızın atmosferi çok iyi. Bizim stadımızdaki atmosfer, İngiltere'dekine benzer. Yalnız Süper Lig, oyun temposu anlamında Premier Lig'den daha düşük. İngiltere'de maçların nasıl geçtiğini anlamayabiliyorsunuz çünkü tempo çok hızlı. Süper Lig'de oyun temposunun daha ağır olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"RAKİPLERİMİZ OYUNU YAVAŞLATMAYA ÇALIŞIYOR"

Bu durumun kendisine farklı geldiğini aktaran Redmond, şunları kaydetti:

"İngiltere gibi bir yerden geldikten sonra burada tabii ki benim için bir fark oluşturuyor. İngiltere'de de oyuncu bazen hakemi aldatmaya yönelik fauller almaya çalışıyor ama hakemler buna inanmadıkları için oyun devam ediyor. Türkiye'de bazen kolay fauller veriliyor. Bu da oyunun akışını zedeliyor ama biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Rakiplerimiz de bizden puan almak için oyunu yavaşlatmaya, baskımızı hafifletmek için bir takım durumlara girebiliyor. Bununla da mücadele edeceğiz."

GUARDIOLA İLE ARASINDA GEÇEN DİYALOĞU PAYLAŞTI

Southampton'da oynadığı dönemde Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kendisi ile ne konuştuğuna yönelik bir soruya Redmond, "O maçta çok iyi bir performans göstermemiştim. Önceki sezon buna rağmen iki maçta da Manchester City'ye karşı çok iyi oynayıp bir gol atmıştım. O da bana önceki sezona göre performansımın neden düştüğünü sordu. Ben de yeni hocayla defansif oynadığımızı söylemiştim. Benim ne kadar iyi oyuncu olduğumu söyleyip iltifatlarda bulundu. Konuşmanın genel konusu önceki sezon oynanan maçlarla o sezonun kıyaslamasıydı. Geçen sezonki kadar neden iyi olmadığımı sormuştu bana." şeklinde cevap verdi.

"ISMAEL'İN PROJELERİ GELME İSTEĞİNİ ARTIRDI"

Başka takımlardan teklifler olmasına rağmen siyah-beyazlı takıma transferinden bahseden İngiliz futbolcu, "İngiltere'den bazı teklifler vardı. Southampton'da menajerim ve ailemle oradan çıkış için en iyi çözümü bulmak için çaba sarf ediyorduk. Beşiktaş'ın da ilgisi vardı. Hocayla, Dele Alli ile konuştuktan, buranın bana ilgisi de hoşuma gittikten sonra yeni bir maceraya atılmaya karar verdim. Konfor alanımdan çıkarak böyle farklı bir yere gelme konusunda daha net fikirlere sahip oldum. Bana gelen her teklifi anlatsam bu toplantı burada bitmez. Söylentilerle gerçekler ve resmi belgelerin arasında fark var, söylentiler olabilir. Buradaki diğer Premier Lig'den gelen oyuncuların standart üstü takım oluşturduğunu gördüm. Hoca ile görüşmelerim de çok farklı etkilere sebep oldu, onunla videolu görüşmeler yaptım. Ismael'in projelerini dinledikten sonra buraya gelme isteğim çok arttı." ifadelerini kullandı.

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Nathan Redmond: Süper Lig'deki oyun temposu Premier Lig'den daha düşük Nathan Redmond: Süper Lig'deki oyun temposu Premier Lig'den daha düşük Beşiktaş, günü çift antrenman ile tamamladı Beşiktaş, günü çift antrenman ile tamamladı
Kaynak: AA

Nathan Redmond, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni transferi Redmond, Süper Lig ile Premier Lig'i kıyasladı: Türkiye'de kolay faul çalınıyor, oyun çok duruyor - Son Dakika

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