Beşiktaş'ın itirazı Volkan Demirel'i çılgına çevirdi: Hatay silinmiş, şampiyon olsan ne olur? - Son Dakika
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Beşiktaş'ın itirazı Volkan Demirel'i çılgına çevirdi: Hatay silinmiş, şampiyon olsan ne olur?

Beşiktaş'ın itirazı Volkan Demirel'i çılgına çevirdi: Hatay silinmiş, şampiyon olsan ne olur?

26.05.2023 11:50

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatay ve Gaziantep FK maçlarına ilişkin, başta Beşiktaş olmak üzere itiraz eden takımlara sert çıktı. Demirel yaptığı açıklamada, "Bana çok ufak hesaplar gibi geldi. Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?" dedi.

Deprem felaketinin vurduğu Hatay'ın Süper Lig'de mücadele eden takımı Hatayspor'da futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut, enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Deprem bölgesinden yaptığı yayınlar ve yardım çağrılarıyla bölgenin sesi olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, YouTube'da L1 Üçgen kanalında yayınlanan programda sert ifadeler kullandı.

"ÇOK UFAK HESAPLAR"

Ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynayacak takımlar için uygulanacak kurala itiraz eden kulüplere sert çıkan Demirel, "Alınan puanlar veya oynanan, oynanmayan maçlar sayılsın, sayılmasın... Bunları konuşmak bile şu anki ortamda bence çok yanlış. Ben bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü yakışmıyor. Bana çok ufak hesaplar gibi geldi." dedi.

"SENİN 3 PUANIN SİLİNSE NE OLUR?"

Demirel ayrıca, "Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?" ifadelerini kullandı.

TFF'NİN KARARI

TFF, deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynayacak takımları hükmen galip ilan etmişti. Depremlerden önce oynanan maçların ise tescil edilmesi nedeniyle hükmen galibiyet verilmemesine, başta Başiktaş olmak üzere bazı kulüpler itiraz etti.

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Beşiktaş'ın itirazı Volkan Demirel'i çılgına çevirdi: Hatay silinmiş, şampiyon olsan ne olur? Beşiktaş'ın itirazı Volkan Demirel'i çılgına çevirdi: Hatay silinmiş, şampiyon olsan ne olur?

Volkan Demirel, Hatayspor, Deprem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın itirazı Volkan Demirel'i çılgına çevirdi: Hatay silinmiş, şampiyon olsan ne olur? - Son Dakika


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