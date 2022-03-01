Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı

01.03.2022 20:40
Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Domagoj Vida, Josef de Souza, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup ile henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou kadroya alınmadı.

Sakatlıklarını atlatan Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika


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