Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

30.04.2022 16:21
Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Can Bozdoğan, Josef de Souza, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Umut Meraş ve Domagoj Vida kadroda yer almadı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Emrecan Terzi, Alex Teixeira.

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Beşiktaş, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Yarın gerçekleşecek: Gökyüzünde 4 gezegen aynı çizgide buluşacak
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniyede füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:40 Erdoğan Musk'ın Twitter'ı satın almasına temkinli yaklaştı: Biz ülkemizi düşünmek zorundayız
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 16:27:21. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement