Beşiktaş'ın Lausanne-Sport Maç Kadrosu Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş'ın Lausanne-Sport Maç Kadrosu Belirlendi

Beşiktaş\'ın Lausanne-Sport Maç Kadrosu Belirlendi
20.08.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne-Sport ile oynayacağı maç için kadrosunu açıkladı.

BEŞİKTAŞ'ın, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın İsviçre'de karşılaşacağı Lausanne-Sport maçının kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lausanne-Sport TSİ 21.15'te karşı karşıya gelecek. Bugün İsviçre'ye uçacak Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Hekimoğlu ile Ernest Muçi kafilede yer almazken, son lig maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen David Jurasek, kamp kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in belirlediği kamp kadrosu şu şekilde:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Keny Arroyo, Joao Mario, Rafa Silva."

Kaynak: DHA

Konferans, Beşiktaş, Politika, İsviçre, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Lausanne-Sport Maç Kadrosu Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:01:27. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Lausanne-Sport Maç Kadrosu Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.