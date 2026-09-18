Beşiktaş'ın Marsilya'yı 4-1 yendiği maçta gol atan Poku umutlu konuştu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Marsilya'yı 4-1 yendiği maçta gol atan Poku umutlu konuştu

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UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş, Marsilya'yı 4-1 yendi. Maçta 4. golü atan Ernest Poku, "Umarım bu gol, atacağım gollerin başlangıcı olur" dedi.

Beşiktaş'ın Marsilya karşısında 4. golünü atan Ernest Poku, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Umarım bu gol, atacağım gollerin başlangıcı olur" dedi.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir takımın parçası olduğu için mutlu olduğunu aktaran Poku, "Öncelikle kaliteli bir takım olduğumuzu söylemeliyim. Avrupa'da iyi işler yapacağımıza dair inancımız da var ve bunu da göstereceğiz. Gol attığım için çok iyi hissediyorum. Umarım bu gol, atacağım gollerin başlangıcı olur. Gol attığım için kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.

Hızlı akan oyunda daha etkili olduğunu dile getiren Ernest Poku, "Hocamız benden kendim olmamı istedi. Kendim gibi oynamamı istedi. Biliyorsunuz bugün skor 3-1 iken oyuna girdim. Bu durumda tabii önceliğiniz skoru korumak olur ve fırsat varsa da 4. golü bulmak olur. Ben, bu tarz kontratak pozisyonlarda kaliteli bir oyuncuyum. Her zaman kontrataklarda ileri giderim. Bugün de öyle yaptım, hücuma yöneldim. Sonuç olarak golü attım ve bu sebeple çok mutluyum" açıklamalarında bulundu.

"Her zaman yüzde 100'ümü vereceğimden emin olabilirsiniz"

Fiziksel olarak tam anlamda hazır hissettiğini açıklayan Poku, "Ben yüzde 100 hazırım. Müsabakalara 11'de başlamaya da hazırım. Hocamız beni kenardan oyuna almayı tercih ederse ona da hazırım. Her zaman yüzde 100'ümü vereceğimden emin olabilirsiniz. Çünkü futbol kolektif bir oyun, takım oyunu. Takım içerisinde her oyuncunun da her durumda hazır olması gerekir" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA
MarsilyaBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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