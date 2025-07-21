BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde 3'üncü ön eleme turunda Rangers- Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu kurası İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yapılan kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar 2'nci ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'i elemesi durumunda 3'üncü ön eleme turunda Rangers- Panathinakos eşleşmesinin mağlubu ile gruplara kalmak için mücadele edecek.

3'üncü ön eleme turundaki maçlar, 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak.