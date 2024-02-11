Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün sakatlığı açıklandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün sakatlığı açıklandı

Beşiktaş\'ın orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl\'ün sakatlığı açıklandı

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün yapılan MR sonucunda uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiği açıklandı. Bingöl'ün tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

11.02.2024 12:11
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Beşiktaş'ın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş'ta 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile oynanacak maçın hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbol A Takımımızın 10 Şubat 2024 tarihinde yaptığı antrenman sonunda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayfur Bingöl'ün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve tam kat yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün sakatlığı açıklandı - Son Dakika
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