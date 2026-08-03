Beşiktaş'ın Rakibi Belli Oldu
Beşiktaş, Hradec Kralove'yi geçerse Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris'in kaybedeniyle oynayacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi elemesi halinde play-off turunda Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kura çekimi sonrası siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle mücadele edecek.
Kartal, ilk müsabakayı 20 Ağustos tarihlerinde Dolmabahçe'de, rövanş mücadelesini ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
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