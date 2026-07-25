Beşiktaş'ın Rövanşını İngiliz Hakem Yönetecek

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı rövanş karşılaşmasını İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Brooks'un yardımcılıklarını, İngiltere Futbol Federasyonundan Neil Davies ile Nick Greenhalgh yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Thomas Bramall olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Peter Bankes ve Matthew Donohue görev alacak.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan ilk maçı Orkun Kökçü'nün attığı golle 1-0 kazanmıştı.