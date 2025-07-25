Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynanan ilk maçta rakibine 4-2 kaybetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçlarının tamamlanmasının ardından takımların tur atlama ihtimalleri tahmin edildi. Football Meets Data'nın hazırladığı tabloya göre Beşiktaş'ın Shakhtar'ı eleme ihtimali yüzde 7 olarak gösterildi. Siyah-beyazlıların yüzde 93 ihtimalle yoluna Konferans Ligi'nde devam edeceği belirtildi.
Beşiktaş'ın Shaktar'la oynayacağı rövanş maçı 31 Temmuz Perşembe günü oynanacak.Polonya'da gerçekleşecek zorlu müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, rakibine elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'i eleme ihtimali tahmin edildi - Son Dakika
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