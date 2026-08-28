Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Rakipleri Belli Oldu

Beşiktaş\'ın UEFA Avrupa Ligi Rakipleri Belli Oldu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda Marceliy, Leverkusen ve diğer takımlarla eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Beşiktaş'ın da yer aldığı, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli 2. organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimleri yapıldı. Kura çekimi Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi. Eski futbolcu Sebastian Rode tarafından kura çekimleri gerçekleştirildi. 36 takımla oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 4. torbadan kuraya katıldı ve her torbadan 2'şer takımla eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu final maçı 26 Mayıs 2025 Çarşamba günü Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Frankfurt Stadyumu'nda oynanacak.

Çekilen kuraların ardından Beşiktaş'ın rakipleri şu şekilde:

"Marsilya, Leverkusen (D), Union Saint-Gilloise, Celtic (D), Crystal Palace, Omonia(D), Hapoel Beer Sheva ve Hoffenheim (D)"

Kaynak: İHA

Leverkusen, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika

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