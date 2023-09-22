Tüpraş, Beşiktaş\'ın yeni stat isim sponsoru oluyor! İşte kasaya girecek para

Koç Grubu ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru Tüpraş olacak.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru Tüpraş oldu. Siyah-beyazlıların yıllık yaklaşık 8 milyon euro kazanacağı anlaşma kısa süre içinde resmen açıklanacak.
Beşiktaş yaz boyunca özellikle Gazprom ve Emirates gibi dünyaca ünlü firmalarla temaslarda bulunmuştu. Ancak görüşmelerde mutlu sona ulaşılamamıştı.
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