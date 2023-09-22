Tüpraş, Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru oluyor! İşte kasaya girecek para - Son Dakika

Tüpraş, Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru oluyor! İşte kasaya girecek para

Tüpraş, Beşiktaş\'ın yeni stat isim sponsoru oluyor! İşte kasaya girecek para
Son Güncelleme: 22.09.2023 15:22

Beşiktaş bir süredir uğraş verdiği stat isim sponsorluğunda sona geldi. Siyah-beyazlılar, Koç Grubu ile 3 yıllık anlaşmaya varırken stadın adı ise Tüpraş Stadyumu olacak. Beşiktaş'ın kasasına bu anlaşmadan yıllık 8 milyon euroya yakın para girmesi bekleniyor.

Koç Grubu ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru Tüpraş olacak.

8 MİLYON EURO KAZANACAK

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru Tüpraş oldu. Siyah-beyazlıların yıllık yaklaşık 8 milyon euro kazanacağı anlaşma kısa süre içinde resmen açıklanacak.

GAZPROM VE EMIRATES İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Beşiktaş yaz boyunca özellikle Gazprom ve Emirates gibi dünyaca ünlü firmalarla temaslarda bulunmuştu. Ancak görüşmelerde mutlu sona ulaşılamamıştı.

Rahmi Koç, Beşiktaş, Tüpraş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tüpraş, Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru oluyor! İşte kasaya girecek para - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüpraş, Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru oluyor! İşte kasaya girecek para - Son Dakika
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