Beşiktaş'ın yeni stoperi Ümit Akdağ İstanbul'a geldi, sağlık kontrolü sonrası imza atacak

Beşiktaş'ın, Corendon Alanyaspor'dan transferi konusunda anlaşma sağladığı defans oyuncusu Ümit Akdağ, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor forması giyen stoper Ümit Akdağ ile anlaştı. 22 yaşındaki futbolcu, Alanya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümit Akdağ, Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti. Akdağ, "Gurur verici bir his. Kelimeler yetmez yani, şu an hissettiğim şeyleri söylemek için" şeklinde konuştu.

Daha sonra Beşiktaşlı taraftarları selamlayan Ümit Akdağ kendisini bekleyen araçla da alandan ayrıldı.

22 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.