Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'ten tartışılan isim hakkında net cevap: Ceyhun Kazancı ile çalışmaya devam edeceğim - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'ten tartışılan isim hakkında net cevap: Ceyhun Kazancı ile çalışmaya devam edeceğim

28.10.2022 12:07
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'ten tartışılan isim hakkında net cevap: Ceyhun Kazancı ile çalışmaya devam edeceğim

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, imza töreninde ilk açıklamalarını yaptı. Kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın Güneş ile çalışmak istemediği ve ayrılacağı iddia edilmişti. Tecrübeli hoca Güneş yaptığı açıklamada, ''Daha önce Ceyhun Kazancı burada çalışıyordu. Onunla devam edeceğim" ifadelerini kullanarak tartışmalara son noktayı koydu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in görevine son verilmesinden sonra yeni teknik direktör Şenol Güneş oldu. Güneş imza töreninde açıklamalarda bulunurken Ceyhun Kazancı ile arasının bozuk olduğuna dair iddialarına yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA ''İSTİFA'' ÇAĞRILARI

Beşiktaş'a Önder Karaveli sonrasında Şenol Güneş'in gelmesine engel olduğunu düşünen ve onun yerine Valerien Ismael'i getiren sportif direktör Ceyhun Kazancı'yı taraftarlar dün sosyal medyada istifaya davet etti. Twitter'da Türkiye gündeminde "CeyhunKazancıİstifa" hashtag'ı üst sıralarda yer alırken konuyla ilgili 4 binin üzerinde tweet atıldı.

''ONUNLA DEVAM EDECEĞİM''

Şenol Güneş de bu konulara ilşkin bir açıklama yaparak, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte çalışacağını da duyurdu. Tecrübeli çalıştırıcı "Daha önce Ceyhun Kazancı burada çalışıyordu. Onunla devam edeceğim" dedi.

''ŞENOL GÜNEŞ İLE ŞAMPİYONLUKLARA ULAŞACAĞIZ''

Ceyhun Kazancı'da imza töreninde, "Şenol Güneş gelirse, ben yokum'' sözünü kullanıp kullanmadığı sorulmasının üzerine ''Böyle bir cümle kurmam söz konusu olamaz. İnşallah Şenol Güneş ile şampiyonluklara ulaşacağız" açıklamalarını yaparak iddiaları yalanladı.

RESMİ HESAPTAN VİDEOLU PAYLAŞIM

Bunun yanında Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda yeni teknik direktör Şenol Güneş için, "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'ten tartışılan isim hakkında net cevap: Ceyhun Kazancı ile çalışmaya devam edeceğim.
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Resmen Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş'ten taraftarı mutlu eden sözler: Keyif veren bir futbol oynamak istiyoruz Resmen Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş'ten taraftarı mutlu eden sözler: Keyif veren bir futbol oynamak istiyoruz Şenol Güneş: 'Ceyhun Kazancı bizim kulübümüzde çalışıyor. Şenol Güneş: 'Ceyhun Kazancı bizim kulübümüzde çalışıyor.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'ten tartışılan isim hakkında net cevap: Ceyhun Kazancı ile çalışmaya devam edeceğim - Son Dakika


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