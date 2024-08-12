Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul'a geldi

Beşiktaş, prensipte anlaşmaya vardığı PSG'nin 20 yaşındaki futbolcusu Cher Ndour'u İstanbul'a getirdi. Cher Ndour, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş'a resmi olarak katılacak.

12.08.2024 22:45
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- Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Beşiktaş, prensipte anlaşmaya vardığı PSG'nin 20 yaşındaki futbolcusu Cher Ndour'u İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cher Ndour'un kiralık transferi için kulübü PSG ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına vardı. Her konuda anlaşma sağlanan Cher Ndour özel bir uçakla bugün saat 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı çıkışında Beşiktaşlı taraftarlar tarafından sloganlarla karşılanan Cher Ndour özel bir araçla konaklayacağı otele geçti. Cher Ndour yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul'a geldi - Son Dakika

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