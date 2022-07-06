Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek

06.07.2022 15:03

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te İstanbul Havalimanı'na ayak basacak.

Siyah beyazlılar transfer dönemine damga vurmaya devam ediyor. Beşiktaş, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5. transferini açıklamaya hazırlanıyor. Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor. Standart Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek.

19.45'TE İSTANBUL'DA

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te İstanbul Havalimanı'nda olacak. Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek - Son Dakika
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